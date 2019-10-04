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Джеймса Франка и его актерскую школу уличили в секс-кастингах

Новости
    04.10.2019, 16:45
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Продолжилась попритихшая было эпопея с массовыми нападками на американского многостаночника, плодовитого и неустанного актера-режиссера Джеймса Франко. Дело дошло до суда - обвинения двух учениц школы актерского мастерства Франко переданы в окружной суд Лос-Анджелеса в четверг.

Фото: AP Photo/Lionel Cironneau
Обвиненная в растратах помощница Де Ниро обвинила его в сексизме

Как передает The New York Times, в заявлении предполагаемых жертв сказано, что в школе Франко их подвергали "сексуальной эксплуатации", заставляя "заниматься непристойностями", в то время как посулы раскрыть и повысить то самое актерское мастерство так и не были реализованы.

В документе говорится, что женщины записались на курсы "звезды кино и ТВ Джеймса Франко" в надежде укрепить свои артистические навыки - с перспективой продвижения по карьерной лестнице. Но увы и ах: вместо полезных профильных штудий Франко и его коллеги по учреждению устраивали своим ученицам "секс-кастинги" - под предлогом ролей в новых фильмах. Которые так и не были сняты.

Как полагают истицы, у которых после всего произошедшего наконец-то раскрылись глаза, предложенная школой программа оказалась "всего лишь схемой, предоставившей Франко и его сотрудникам-мужчинам группу молодых женщины-рабынь, которыми они могли бы пользоваться".

Джеймс Эдвард Франко родился в Пало-Алто, Калифорния. Актер кино и театра, режиссер, сценарист, продюсер, художник, писатель, преподаватель. На экранах дебютировал в конце девяностых, начав с телевидения, на сегодня сыграл почти в 150 картинах и сериалах. Порядка сорока фильмов поставил как режиссер, семьдесят спродюсировал.

Ранее сообщалось, что в книге Джеймса Франко нашли "педофильские инструкции".

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