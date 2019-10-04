Где-то вдруг появляется тихое фортепиано. На фоне скрипят будто бы ненароком задетые гитарные и скрипичные струны. В треске крутящихся бобин мерещится журчание ручья вперемешку с шорохами листьев. Синтезатор подражает пению птиц - или, может быть, горних ангелов. Потом всё это растворяется в воздухе - и улетает в недостижимую высь.

Такова новая пластинка Ника Кейва. Австралийского шоумена, некогда развлекавшего публику рычанием, хрипом и лаем под специфический эх-разгуляй пост-панкового оркестра, - а в наши дни дружного преимущественно с разнообразными оттенками меланхолии и тоски. Впрочем, время его предыдущего релиза - Skeleton Tree, который почти полностью состоял из выплеснутой наружу тьмы, - прошло. Нынешний называется Ghosteen: он тоже печален - и в соответствии с заголовком населён призраками. Однако его автору теперь, кажется, не только грустно, но и легко.

Следовательно, печаль его светла - а песни невероятно красивы. В одной Ник признаётся, что хотел бы купить себе домик в горах с бассейном в форме слезы. В следующей рассуждает о непоправимой хрупкости - человека, мира, бытия. В третьей упоминает Элвиса Пресли - или какого-то другого "короля рок-н-ролла" вместе со всякими прочими королями. В четвёртой рассказывает сказку про лошадей в духе американского фольклора. Спокойно, размеренно, умиротворяюще - в том числе, о неибежности смерти.

Исключение - пара длинных баллад на второй половине альбома (да, он, между прочим, двойной): в них Кейв рисует что-то вроде собственной картины Апокалипсиса, изредка повышая голос - очевидно ради напоминания о преследующей его боли и затаившемся в глубине сознания страхе одиночества. Правда, длится это недолго - аккурат до возвращения к по-джентльменски сдержанной поэтической декламации под надлежащий саундтрек. Фанаты "плохих семян" исключительно в их буйной ипостаси и поклонники мрачно-весёлых экспериментов Бликсы Баргельда, извините - вам не сюда.

Кстати, непосредственно музыки в классическом понимании тут не так уж много. Всё больше заполненных эмбиентом пустот, тёплой ламповости, обрывков мелодий, потусторонних хоровых бэков - и ассоциаций, например, с заброшенной студией, где забыли отключить электричество. Инструменты то ненадолго оживают от дуновения ласкового ветра, то ловят эхо дождя за окном, то откликаются на танец оседающих пылинок... Ясное дело, верный компадре Кейва - Уоррен Эллис - запросто сочинял бы такое раз в неделю (и уж точно не реже фирменных OST). С другой стороны - именно их тандему волшебным образом периодически удаётся комбинировать подобную ненавязчивость со значимостью.

Иными словами, услышанное - при всей кажущейся простоте и лёгкости материала - не проходит мимо ушей и не отнюдь производит впечатление необязательной симпатичной безделицы. Оно запоминается накрепко - возможно потому, что кропотливо собрано воедино без преувеличения великим артистом, чьи мысли и действия по-прежнему заслуживают самого пристального внимания - а голос умеет придавать дополнительные смыслы самым простым вербальным оборотам и обыкновенным человеческим эмоциям.

Послушать бы Ghosteen в церкви - разглядывая фрески с вечными библейскими сюжетами. Или в каком-нибудь старом советском ДК, чтобы гул ходил по коридорам, неторопливо отражаясь от высоченных потолков - подчёркивая и камерность, и неочевидно крупный масштаб этих композиций. Ну а в домашних условиях - в сочетании с чашкой чего-нибудь горячего (как вариант - рюмкой горячительного) - они могут стать отличным средством против осенней хандры. Пусть и не побеждающим её - зато переводящим в несколько иное качество.