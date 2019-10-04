Худруком "Ленкома" станет директор театра Марк Варшавер

Стало известно, кто займет пост художественного руководителя столичного театра "Ленком" после ухода Марка Захарова - им станет действующий директор учреждения Марк Варшавер. Ранее коллектив театра обратился к властям с просьбой рассмотреть именно его кандидатуру.

Марк Варшавер, который работает в "Ленкоме" с 1979 года, будет совмещать должности - он продолжит исполнять обязанности директора театра, но теперь его полномочия будут расширены.

- К моим обязанностям будут добавлены полномочия по поиску режиссеров, пьес и другие творческие задачи, - приводит его слова ТАСС.

Правда, для этого потребуется внести изменения в устав "Ленкома". Власти столицы обещали их внести, подчеркнул Марк Варшавер - накануне он встречался с вице-мэром Москвы Натальей Сергуниной. Когда именно назначение будет подписано, пока неизвестно, впрочем самого директора театра сроки не волнуют.

- Я как работал, так и продолжаю работать, - сказал он.

Марк Захаров ушел из жизни 28 сентября после продолжительной болезни. Прощание с именитым режиссером состоялось в "Ленкоме" 1 октября.