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04.10.2019 14:52
Рубрика: Культура

Худруком "Ленкома" станет директор театра Марк Варшавер

Текст: Инга Бугулова
Стало известно, кто займет пост художественного руководителя столичного театра "Ленком" после ухода Марка Захарова - им станет действующий директор учреждения Марк Варшавер. Ранее коллектив театра обратился к властям с просьбой рассмотреть именно его кандидатуру.
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Марк Варшавер, который работает в "Ленкоме" с 1979 года, будет совмещать должности - он продолжит исполнять обязанности директора театра, но теперь его полномочия будут расширены.

- К моим обязанностям будут добавлены полномочия по поиску режиссеров, пьес и другие творческие задачи, - приводит его слова ТАСС.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Правда, для этого потребуется внести изменения в устав "Ленкома". Власти столицы обещали их внести, подчеркнул Марк Варшавер - накануне он встречался с вице-мэром Москвы Натальей Сергуниной. Когда именно назначение будет подписано, пока неизвестно, впрочем самого директора театра сроки не волнуют.

- Я как работал, так и продолжаю работать, - сказал он.

Марк Захаров ушел из жизни 28 сентября после продолжительной болезни. Прощание с именитым режиссером состоялось в "Ленкоме" 1 октября.

Культура Театр Драматический театр
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