Иракские силовики ликвидировали ячейку ДАИШ под Багдадом

Боевики ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") заблокировали дорогу между столицей Ирака Багдадом и городом Самарра. Отряды служб безопасности вступил в противостояние с террористами.

Как сообщает РИА Новости, ячейка ДАИШ была уничтожена. В настоящее время проезд между городами открыт.

Инцидент произошел в то время, как силовики были заняты обеспечением безопасности в иракской столице, в которой идут массовые протесты. Напомним, на фоне беспорядков власти страны привели армию в состояние боевой готовности.