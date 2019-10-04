Косачев осудил перевод русских школ на Украине на украинский язык

Со следующего учебного года все русскоязычные школы на Украине перейдут на государственный язык, сообщила министр образования и науки Украины Анна Новосад.
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Видимо, это тоже вклад Киева в воссоединение страны. Стараниями украинских националистов русскоязычным жителям Юго-Востока оставляют все меньше пространства для выбора.
Совет Европы и ОБСЕ, ваш выход! Или, как всегда, найдутся дела поважнее - Россию еще с какого-нибудь бока обсудить?
Источник: персональная страница Константина Косачева в Facebook.