Косачев осудил перевод русских школ на Украине на украинский язык

Видимо, это тоже вклад Киева в воссоединение страны. Стараниями украинских националистов русскоязычным жителям Юго-Востока оставляют все меньше пространства для выбора.

Совет Европы и ОБСЕ, ваш выход! Или, как всегда, найдутся дела поважнее - Россию еще с какого-нибудь бока обсудить?

Источник: персональная страница Константина Косачева в Facebook.