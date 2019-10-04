Русскоязычные школы на Украине перейдут на украинский язык

Министр образования Украины Анна Новосад рассказала, что все русскоязычные школы страны в сентябре 2020 года перейдут на обучение на украинском языке. При этом ученики смогут изучать предмет "русский язык".

Также Новосад в эфире телеканала "Прямой" заявила, что школы языков меньшинств, принадлежащих к языкам Европейского союза, перейдут на мову с сентября 2023 года.

Напомним, деятельность нового министра образования Украины - 29-летней Анны Новосад, приступившей к своим обязанностям месяц назад, - началась с профессионального конфуза: ее уличили в безграмотности. Поводом стала ее запись в Facebook. Знатоки "державной мовы" нашли в публикации десять пунктуационных и орфографических ошибок, часть из которых можно счесть грубейшими.

Напомним, 25 апреля Верховная Рада Украины приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предписывает гражданам страны использовать украинский в органах госвласти и местного самоуправления, во всех учебных и медицинских заведениях, а также в сфере обслуживания.