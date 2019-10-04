Лукашенко прибыл на II Форум регионов Украины и Беларуси

Президент Александр Лукашенко, который прибыл 4 октября с рабочим визитом в украинский Житомир, в аэропорту встречал глава Украины Владимир Зеленский, передает пресс-служба белорусского лидера.

Прямо из аэропорта президенты в одном автомобиле направились на переговоры, которые проходили в здании Житомирской областной администрации. Лидеры, информируют новостные порталы, подробно обсудят актуальное состояние и перспективы развития белорусско-украинского сотрудничества в различных сферах, обменяются мнениями по вопросам региональной и международной повесток дня.

Беларусь и Украина не имеют границ, заявил Владимир Зеленский на переговорах в узком составе со своим белорусским коллегой. "Наши страны действительно не имеют границ. Я прежде всего говорю о людях", - уточнил украинский лидер.

В свою очередь Александр Лукашенко дал понять, что все договоренности между обеими странами будут исполняться. "Хочу заверить, что мы свято будем исполнять наши договоренности", - сказал президент Беларуси.

После переговоров президентов ждут на пленарном заседании II Форума регионов Беларуси и Украины, где запланированы выступления Александра Лукашенко и Владимира Зеленского. Непосредственно рядом с местом проведения форума в Житомире расположилась выставка крупногабаритной техники белорусских и украинских производителей, на которой есть и образцы продукции совместного производства.

Во время беседы с представителями украинских СМИ в конце сентября Александр Лукашенко отмечал, что встреча с украинским коллегой даст возможность не просто познакомиться лично, но и лучше понять и узнать позицию друг друга по тем или иным вопросам. "Обещаю, что буду честным и искренним в разговоре. Это моя фишка", - заверил прессу белорусский президент.