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04.10.2019 12:53
Рубрика: В мире

На Украине возбудили дело по факту аварийной посадки Ан-12

Текст: Юрий Когалов
Украинская полиция возбудила уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта" по факту аварийной посадки самолета Ан-12 под Львовом.

Как проинформировали в правоохранительных органах Львовской области, в результате чрезвычайного происшествия погибли пять человек, еще трое пострадали, их состояние оценивается как тяжелое.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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На месте происшествия - в полутора километрах от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Львов" - работает следственно-оперативная группа. Пока рассматриваются две версии произошедшего: ошибка пилота и нехватка горючего. По словам заместителя министра инфраструктуры Украины Юрия Лавренюка, в тот момент под Львовом был сильный туман, но он не должен был помешать пилоту, поскольку на посадку тот заходил по приборам.

Для оказания помощи следователям на месте аварии был привлечен личный состав Национальной гвардии Украины в количестве 50 человек.

Самолет перевозил 10 тонн груза из Испании в Турцию с посадкой на дозаправку в Львове. В пятницу утром он исчез с радаров в момент, когда заходил на посадку. Пилотам удалось посадить Ан-12 на грунт. Из восьми человек, находившихся на борту, удалось выжить только троим, с ними сейчас общаются следователи. Если вина пилотов будет доказана, им может грозить до 10 лет лишения свободы.

Кстати, по данным местных СМИ, самолет прослужил 51 год.

В мире экс-СССР Украина Авиакатастрофы
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