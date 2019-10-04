Не менее 17 человек погибли при протестах в Гаити

За две недели акций протеста 17 человек погибли, еще 189 пострадали. Речь идет об огнестрельных ранениях.

Среди жертв есть несовершеннолетние, передает EFE. Многие погибшие не смогли получить экстренную медицинская помощь из-за неработающих больниц и поликлиник в результате отсутствия электричества.

Напомним, в феврале этого года на Гаити также проходили массовые протесты, жертвами которых стали семь человек. Жители Гаити требуют отставки президента страны Жовенеля Моиза. Массовые беспорядки возобновились около недели назад. Демонстранты строят баррикады и жгут покрышки. Произошли нападения на некоторых политиков, административные учреждения и школы.