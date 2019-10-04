Новак рассказал о цене транзита газа через Украину

"В соответствии с европейским законодательством цена транзита будет определяться. И это не стоимость прокачки за тысячу кубических метров газа и за сто километров, как это было ранее, это будет цена, связанная с входом в газотранспортную систему и выходом. И за это нужно будет платить", - подчеркнул Новак (цитата по ТАСС).

19 сентября в Брюсселе прошла трехсторонняя встреча по газу между Россией, Украиной и Еврокомиссией. Конкретных договоренностей на ней достигнуто не было, но стороны отмечали конструктивный характер консультаций. При этом после переговоров стало понятно, что поставки российского газа транзитом через Украину в Европу по окончании действующего контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом", который закончится 31 декабря, продолжатся и после 2019 года.

Новак указывал, что российская сторона связывает будущее транзита через Украину с урегулированием судебных газовых споров, при этом готова работать по новому европейскому законодательству и бронировать мощности для транспортировки газа. При отсутствии работы транзитной системы по новым европейским правилам Россия готова продлевать транзитное соглашение с Украиной только на короткий срок, говорил министр.

Дата следующей трехсторонней встречи по газу еще обсуждается, один из вариантов - 28 октября.