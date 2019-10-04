Новые iPhone подешевели в России. Цены

Продажи новых флагманских смартфонов iPhone начались в России всего лишь две недели назад, но некоторые поставщики уже снижают цены на устройства.

Как свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Маркет", iPhone 11 с 64 Гб памяти можно купить по цене от 56300 рублей, в то время как у "официалов" модель продается за 59990 рублей. iPhone 11 с объемом памяти 128 Гб продается по минимальной цене 60500 рублей, у официальных продавцов - за 64990 рублей, модель на 256 Гб стоит от 68990 рублей (против 73990).

Цены на iPhone 11 Pro стартуют от 81500 рублей (64 Гб), 97900 рублей (256 Гб) и 116990 рублей (512 Гб). Модель iPhone 11 Pro Max обойдется минимум в 89990 рублей (64 Гб), 102300 рублей (256 Гб) и 117500 рублей (512 Гб).

Заметим, что перед покупкой стоит проверить, распространяется ли гарантия Apple на устройство в России, и сможет ли смартфон работать в российских сотовых сетях.