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Обновляйтесь. Свежая прошивка сделала Xiaomi Mi Band 4 удобнее

Текст:   Антон Благовещенский
04.10.2019,  
15:58
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Компания Xiaomi начала распространять обновление прошивки для умного браслета Mi Smart Band 4. В версии 1.0.7.04, в частности, появились новые фирменные циферблаты, часть из которых была предложена самими пользователями.

Кроме того, разработчики улучшили отслеживание активности во время занятий плаванием - это отмечают многие пользователи, которые уже обновили прошивку.

Еще одним нововведением стала возможность установки времени работы экрана после активации. По умолчанию это значение составляет пять секунд, однако теперь пользователи могут вручную указать время от шести до десяти секунд.

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Выход обновления ожидается в ближайшие дни. Первыми новую прошивку смогут оценить владельцы Xiaomi Mi Smart Band в Турции, пишет Tizenhelp. Получить обновление можно, подключив браслет к смартфону через приложение Mi Fit.

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