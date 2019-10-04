Оскорбившего Путина грузинского журналиста вызвали на допрос

Тележурналиста Георгия Габуния, который оскорбил президента России Владимира Путина в прямом эфире, вызвала на допрос грузинская Генпрокуратура. Об этом сообщили в самом ведомстве.

"В рамках проходящего расследования по факту превышения служебных полномочий против законных интересов вещательной компании "Рустави 2", присвоения денег телекомпании в большом размере с использованием служебного положения, в Генеральную прокуратуру вызван на допрос Георгий Габуния", - цитирует Генпрокуратуру РИА Новости.

Допрос пройдет седьмого октября, а пятого октября будет допрошен бывший глава информационного отдела "Рустави 2" Нодар Меладзе.

В начале июля в эфир телеканала "Рустави 2" вышла авторская программа Георгия Габуния, в которой он нецензурно отозвался о президенте Путине. Вскоре несколько сотен жителей Тбилиси собрались возле здания телеканала и потребовали уволить журналиста и гендиректора телеканала. Выступление Габуния резко осудили президент и премьер Грузии, в России выходку прокомментировали пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Вечером 8 июля Габуния отстранили от работы.