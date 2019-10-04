Песков: Правительство работает над повышением доходов населения

Правительство работает над повышением доходов населения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя доклад Высшей школы экономики.

"Многие из этих явлений некоторое время назад были приняты во внимание, и существует целый набор мер, который сейчас имплементируется и реализуется правительством для повышения доходов населения, для избавления от бедности", - подчеркнул Песков, слова которого приводит ТАСС.

При этом, говоря о докладе ВШЭ, пресс-секретарь заметил, что власти с большим вниманием относятся к подобным исследованиям.

Ранее министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил, что невозможно сократить бедность в стране без роста экономики, зарплат и исполнения всех нацпроектов.

Глава Минтруда отметил, что победить бедность в России удастся путем выстраивания адресного механизма помощи семьям, а ставить приоритеты на "заливание деньгами" неправильно.