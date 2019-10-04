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Появились фото вышедшего из комы актера Алексея Янина

Новости
    04.10.2019, 16:35
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

В Сети появились фото перенесшего инсульт 36-летнего российского актера кино, театра и ТВ Алексея Янина. Тяжелые снимки, на которых артиста невозможно узнать, опубликованы его мамой в Facebook-группе "Поможем Алексею Янину".

"Дорогие люди! Люди с большой буквы, потому что не забываете моего мальчика, моего Лешеньку", -  написала Ольга Янина. Признавшись, что им сейчас действительно нелегко.

"Мы то идем вперед, то откатываемся назад. И все равно мы идём к тому, чтобы начать ходить, хорошо и свободно говорить", - сообщает женщина.

К счастью, у семьи актера замечательная команда врачей, которая работает с ним дома. Плюс помогают в реабилитационных центрах.

"Лёше нелегко. Но сегодня у него есть желание жить и работать, чтобы добиться восстановления", - заключила Ольга.

Напомним. В 2015 году актер был экстренно госпитализирован с инсультом и около полугода провел в медикаментозной, искусственной коме, выйдя из которой, оказался парализован.

Алексей Янин родился 14 марта 1983 года. В 2004-м окончил Театральное училище имени Щепкина. Сниматься начал в 2002-м - "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…",  "Ветреная женщина", "Москва. Центральный округ", "Сильнее судьбы", "С любимыми не расстаются", "Клуб", "Фурцева", "Я не вернусь" - всего более тридцати проектов.

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