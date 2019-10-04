Появилось видео грубой попытки сорвать выступление Толстого в ПАСЕ

Выступление руководителя российского делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Петра Толстого едва не сорвал один из европейских депутатов.

Уже в самом начале выступления Толстого из зала раздался выкрик на английском языке. Неизвестный назвал Россию "террористическим государством". Неразборчивые крики продолжились, в связи с чем Толстой обратился к спикеру ПАСЕ со словами: "Вот вы видите, что происходит у вас здесь, в колыбели демократии?"

Председатель Лилиан Мори отреагировала на эти слова, потребовав от нарушителя правил ассамблеи удалиться из зала. Весь этот эпизод попал на видео, опубликованное на канале "Дума ТВ" в YouTube.

Ранее депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил о некоем "сумасшедшем", проникшем на балкон зала заседаний. По его словам, возмутителя спокойствия удалось нейтрализовать охране.

Напомним, Осенняя сессия ПАСЕ завершится в пятницу, 4 октября.