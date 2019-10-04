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04.10.2019 20:40
Рубрика: Власть

Путин высказал свое мнение о совмещении женщинами семьи и карьеры

Текст: Кира Латухина

Совмещать семью и карьеру вполне возможно, и чем больше делаешь, тем больше получается. Об этом заявил президент в Сочи на заседании набсовета АНО "Россия - страна возможностей".

Фото: Константин Завражин/РГ
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"Что важнее: семья, дети или карьера? Это все равно что спросить: что важнее - сердце или голова? Нельзя жить ни без сердца, ни без головы", - сказал Владимир Путин. Глава государства привел статистику: возраст невест в России подрос, стал от 20 до 31 года. И это говорит об изменениях в обществе, о том, что приоритеты немного меняются и у молодых людей вообще, и у женщин в частности, - в сторону образования, карьеры.

"Но вы знаете, я пришел к одному очень простому выводу: чем больше делаешь, тем больше получается. Конечно, так легче сказать. Я думаю, женщины посмотрят, послушают, скажут: ты сам попробуй и это, и это, и это", - улыбнулся Путин.

"Я понимаю, это сложно. Поэтому то на этой платформе образовался такой женский клуб, который думает о том, как организовать эту работу, как помочь, как сделать так, чтобы все вовремя получалось и качественно, это очень важно", - заключил президент.

Власть Работа власти Внутренняя политика Общество Семья и дети
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