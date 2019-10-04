Новости

Вышел трейлер сериала по "Темным началам" Пулмана 17:42
Проще - лучше: Врач назвала самый вредный хлеб 17:27
Райффайзенбанк закроет свои отделения в нескольких городах России 17:25
Маргарита Грачева выходит замуж 17:22
Трамп заявил о готовности просить иностранной помощи в борьбе с коррупцией 17:06
Десантник разбился при прыжке с парашютом под Псковом 16:52
АвтоВАЗ сертифицировал новые версии Lada 4x4 16:50
Директор и педагог уволены после скандала в московской школе 16:49
Шварценеггер встретился в Петербурге с роботом-двойником 16:46
Джеймса Франка и его актерскую школу уличили в секс-кастингах 16:45
Появились фото вышедшего из комы актера Алексея Янина 16:35
Якутская учительница пообещала "спустить шкуру" с ребенка 16:32
Патрушев: Диверсификации в ОПК нужные новые меры господдержки 16:17
На Кубани начали проверку ЧП с вооруженным нападением на завод 16:15
Актер и режиссер Александр Хван попал в больницу из-за обострения 16:05
Найден способ прочитать загадочные свитки из Геркуланума 16:01
В Австралии найден "железный дракон" возрастом 90 миллионов лет 15:59
Арнольду Шварценеггеру понравились россиянки 15:58
В Ингушетии представили нового руководителя СК региона 15:58
В Поморье скрывавшую грибные места женщину нашли после шести дней в лесу 15:49
Стали известны подробности задержания в Иране журналистки из России 15:49
СМИ: пойманную с наркотиками актрису Бочкареву частично парализовало 15:45
В Крыму запустили производство суперэлитных семян за 227 миллионов 15:41
Московское метро отсудило у организаторов митинга 55 тысяч рублей 15:40
На Земле Франца-Иосифа будут использовать альтернативную энергетику 15:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят готовность ЖКХ Москвы к осенне-зимнему сезону
В "РГ" обсудят готовность ЖКХ Москвы к осенне-зимнему сезону
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Задайте вопрос о масштабной судебной реформе
Задайте вопрос о масштабной судебной реформе
04.10.2019 16:49
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Директор и педагог уволены после скандала в московской школе

Текст: Сергей Бабкин

Двое сотрудников московской школы уволены после громкого скандала из-за издевательств над ребенком.

Омбудсмен Москвы разберется в ситуации с издевательствами над школьником

Как сообщает ТАСС со ссылкой на столичный департамент образования, с классным руководителем 8 класса расторгнут трудовой договор. А директор написала заявление об увольнении по собственному желанию, и департамент удовлетворил прошение. При этом продолжается служебная проверка, в которой принимают участие специалисты департамента труда и социальной защиты населения.

Напомним, что причиной скандала послужило видео из школьного туалета. Несколько подростков силой окунули своего сверстника, солиста детского ансамбля, в унитаз. ГСУ СК по Москве возбудил уголовное дело, следователи выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.

Общество Образование Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Силуанов предложил ограничить перечень профессий для самозанятых
Стали известны подробности задержания в Иране журналистки из России
В Госдуме прокомментировали заявление Польши по российскому газу
На Украине возбудили дело по факту аварийной посадки Ан-12
МИД Украины анонсировал новый обмен заключенными