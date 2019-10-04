Директор и педагог уволены после скандала в московской школе

Двое сотрудников московской школы уволены после громкого скандала из-за издевательств над ребенком.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на столичный департамент образования, с классным руководителем 8 класса расторгнут трудовой договор. А директор написала заявление об увольнении по собственному желанию, и департамент удовлетворил прошение. При этом продолжается служебная проверка, в которой принимают участие специалисты департамента труда и социальной защиты населения.

Напомним, что причиной скандала послужило видео из школьного туалета. Несколько подростков силой окунули своего сверстника, солиста детского ансамбля, в унитаз. ГСУ СК по Москве возбудил уголовное дело, следователи выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.