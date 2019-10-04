Подросток из Балашихи арестован по делу об убийстве школьницы

Подросток из подмосковной Балашихи, которого обвиняют в убийстве девочки из его школы, арестован судом в пятницу, 4 октября.

"По ходатайству следствия суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - сообщает официальный сайт главка СК РФ по Московской области.

Напомним, резонансное убийство произошло несколько дней назад. В Балашихе 2 октября в одном из заброшенных зданий нашли тело 15-летней ученицы одной из местных школ. Под подозрение попал парень, который учился в параллельном классе. На допросе он признался, что убил девочку после возникшей между ними ссоры. Юноша раскаялся в совершенном преступлении.