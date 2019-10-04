В Костроме поймали маньяка с диктофоном

Полиция в Костроме задержала предполагаемого насильника-рецидивиста, похождения которого вызвали большой общественный резонанс.

Как сообщили в региональном УМВД, масштабные поиски преступника начались после ЧП на улице Ленина в Костроме, где жертвой насилия стала 18-летняя студентка.

Как рассказали в соцсетях знакомые потерпевшей, в ночь с 28 на 29 сентября на молодую девушку напал неизвестный мужчина. Угрожая ей убийством, он достал диктофон и заставил ее произнести под запись, что все происходит по обоюдному согласию. Затем он зажал ей рот рукой, силой утащил с дороги в кусты, где изнасиловал.

- Девушка была настолько запугана, что о случившемся рассказала только родителям, и то спустя некоторое время. На поиск насильника были брошены все силы уголовного розыска и спецслужб УМВД, - рассказали в полиции.

Когда информация о "маньяке с диктофоном с улицы Ленина" попала в соцсети и СМИ, она вызвала панику среди родителей учеников окрестных школ. Многие из них начали провожать и встречать детей с учебы.

Оперативники опросили жильцов близлежащих домов, изучили записи камер видеонаблюдения в районе ЧП и подняли архивы с биографиями возможных подозреваемых. Через некоторое время в поле зрения оперативников попал 37-летний местный житель, который ранее отбывал срок за аналогичное преступление, совершенное в одном из районов области.

- Освободившись из мест лишения свободы, он полностью поменял имя фамилию и отчество, переехал в Кострому, женился и устроился на работу, - пояснили в полиции.

Задержать подозреваемого удалось на выходе из дома при силовой поддержке СОБР Росгвардии. По факту нападения на студентку региональное Следственное управление СКР возбудило уголовное дело.

Сейчас следователи пытаются установить, не было ли в биографии фигуранта дополнительных эпизодов преступной деятельности.

- Направлено ходатайство о заключении подозреваемого под стражу, на ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, - добавили в региональном управлении СКР.

Кстати

В августе этого года суд вынес приговор за изнасилование и убийство 16-летней девушки, произошедшее в 2003 году в Судиславском районе области. Рецидивиста, скрывавшегося от правосудия 16 лет, удалось вычислить благодаря следам ДНК. Мужчину приговорили к 23 годам заключения в колонии строгого режима.