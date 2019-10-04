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04.10.2019 00:20
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На экране в "Ереване"

В столичном метрополитене заработал Единый диспетчерский центр
Текст: Иван Пышечкин
Российская газета - Столичный выпуск № 223(7981)
В столице заработал Единый диспетчерский центр, который объединил все службы подземки. Расположен он в бывшем здании кинотеатра "Ереван" на Дмитровском шоссе.
Мэр столицы Сергей Собянин и глава московского метро Виктор Козловский осмотрели Единый диспетчерский центр. Фото: Сергей Михеев/ РГ Мэр столицы Сергей Собянин и глава московского метро Виктор Козловский осмотрели Единый диспетчерский центр. Фото: Сергей Михеев/ РГ
Мэр столицы Сергей Собянин и глава московского метро Виктор Козловский осмотрели Единый диспетчерский центр. Фото: Сергей Михеев/ РГ

"Это важный шаг в развитии метрополитена. Мало строить большое количество станций и линий. Главное, еще и качественно управлять этим гигантским хозяйством, в этом поможет созданный центр",- сказал мэр города Сергей Собянин, приехав посмотреть, как устроились метрополитеновцы на новом месте. По словам главы города, новая точка контроля за работой подземки позволит повысить безопасность перевозок и быстрее ликвидировать любые внештатные ситуации. В то же время это еще и важная веха в реализации большого нацпроекта по цифровизации. "И такая гигантская транспортная инфраструктура, как метро, не может остаться от него в стороне", - отметил мэр.

Новые поезда московского метро смогут ходить без контактного рельса

Возможности нового центра в плане мониторинга и управления движением безграничны. Здесь объединились все службы подземки, ответственные за движение составов, работу эскалаторов, бесперебойную подачу электроэнергии, вентиляцию, обеспечение безопасности. Можно наблюдать за работой светофоров на линии и состоянием контактного рельса. "Прежде мы находились не только в разных помещениях, но и в разных районах. Делали десятки звонков, чтобы передать и получить необходимую информацию. Сейчас же мы находимся в едином информационном пространстве", - рассказал "РГ" главный диспетчер метро Андрей Жабин. Благодаря этому количество сбоев в работе подземки по его мнению уменьшится процентов на 15.

Все службы подземки теперь работают в едином информационном пространстве

На огромном экране из 36 мониторов - вся информация о движении поездов, сбоях и пассажиропотоке. Видно, сколько составов на линиях, где отставание от графика, какие вестибюли перегружены. Выбираем, к примеру, станцию "Бутырская" и видим: температура воздуха там сейчас 23,7 градуса, график исполняется на 97%, работает 6 касс, 7 эскалаторов и 25 турникетов. А всего по "салатовой" ветке курсирует 55 составов. За последние 15 минут они перевезли 9 тысяч пассажиров, за день к 5 вечера уже 440 тысяч. Плановый же показатель на этот час - 416 тысяч. Значит, сегодня людей на линии больше, чем обычно."Это одно из самых интеллектуальных и передовых решений в мире. Здесь собран лучший опыт, - сказал вице-премьер РФ Максим Акимов. По его словам, вместе с Московскими центральными диаметрами транспортный комплекс столицы образует в ближайшие три года единую экосистему движения, когда пассажир двигается бесшовно. Опыт Москвы, по мнению вице-премьера, следует использовать и другим городам: "Ведь цифровые решения тем и хороши, что их легко тиражировать".

Экономика Транспорт Общественный транспорт Компании Транспорт Московский метрополитен Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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