В Мордовии подвели итоги проекта "Старшее поколение - наше будущее"

В Мордовии подвели итоги социального проекта "Старшее поколение - наше будущее" по оказанию психологической помощи пожилым людям, проживающим в интернатах и домах престарелых. Проект стартовал в ноябре 2018 года. С тех пор в 17 государственных стационарных учреждениях Саранска и республики было организовано 748 групповых психологических тренингов.

Помимо консультаций и тренингов, программа включала в себя занятия по арт-терапии и дыхательной гимнастике. Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Как уже писала "РГ", проект по оказанию социально-психологической помощи людям старшего поколения, разработанный Центром науки, аналитики, образовательных и социальных технологий "Научный ресурс" и минсоцзащиты населения РМ совместно с сотрудниками Корпорации развития РМ завоевал президентский грант в 2,7 миллиона рублей. Всего же на его реализацию было выделено 3,031 миллиона рублей - с учетом софинансирования из внебюджетных источников.

Помимо квалифицированных консультаций, программа включает в себя групповые занятия - в том числе, по арт-терапии, гимнастике мозга, дыхательным практикам.

- За период реализации проекта было проведено 748 групповых психологических тренингов для пенсионеров, находящихся в стационарных учреждениях социального обслуживания населения региона, - рассказала руководитель проекта "Старшее поколение - наше будущее" Светлана Кочеткова. - Благодаря квалифицированной психологической помощи, у 85 процентов людей в возрасте от 60 лет и старше отмечены положительные результаты: улучшение самочувствия, интерес к самозанятости и самоорганизации внутри коллектива, снижение социальной изоляции.

Кроме этого, на протяжении года в домах-интернатах организовывались досуговые мероприятия, приуроченные к памятным и праздничным дням. По словам руководителя проекта, такие встречи особенно тепло воспринимаются людьми старшего поколения.

Не остались в стороне и сотрудники учреждений, оказывающих помощь пожилым пациентам. Для них был проведен комплекс профилактических мероприятий, позволяющих снизить проявления синдрома профессионального выгорания. Специальные занятия были организованы и для родственников пенсионеров.

- Именно близкие люди могут быть лучшими союзниками в формировании устойчивой жизненной позиции пожилого человека, - пояснили психологи проекта. - Однако свидание с родными может оказать как позитивное, так и негативное влияние. Обучение родственников базовым принципам построения процесса общения служит именно той опорой, на которую может положиться и сам престарелый человек, и персонал учреждения.

Как заверила Светлана Кочеткова, по итогам проекта будут изданы методические рекомендации, которые позволят персоналу учреждений использовать отработанные методики в работе с пожилыми людьми. Также итоги проекта за 2019 год будут подведены на заседании круглого стола с представителями органов власти, социальных учреждений и некоммерческих организаций.

