В Мордовии подвели итоги проекта "Старшее поколение - наше будущее"

Новости

Появились фото вышедшего из комы актера Алексея Янина 16:35
Якутская учительница пообещала "спустить шкуру" с ребенка 16:32
Патрушев: Диверсификации в ОПК нужные новые меры господдержки 16:17
На Кубани начали проверку ЧП с вооруженным нападением на завод 16:15
Актер и режиссер Александр Хван попал в больницу из-за обострения 16:05
Найден способ прочитать загадочные свитки из Геркуланума 16:01
В Австралии найден "железный дракон" возрастом 90 миллионов лет 15:59
Арнольду Шварценеггеру понравились россиянки 15:58
В Ингушетии представили нового руководителя СК региона 15:58
В Поморье скрывавшую грибные места женщину нашли после шести дней в лесу 15:49
Стали известны подробности задержания в Иране журналистки из России 15:49
СМИ: пойманную с наркотиками актрису Бочкареву частично парализовало 15:45
В Крыму запустили производство суперэлитных семян за 227 миллионов 15:41
Московское метро отсудило у организаторов митинга 55 тысяч рублей 15:40
На Земле Франца-Иосифа будут использовать альтернативную энергетику 15:37
Обвиненная в растратах помощница Де Ниро обвинила его в сексизме 15:35
В Уфе сотрудник прокуратуры организовал незаконную прослушку телефона 15:35
Матвиенко предложила давать сиротам соцжилье до получения собственного 15:29
В ЦФО в местах массового пребывания людей выявлено 13 тысяч нарушений 15:21
Патрушев: Мигрантов все чаще вовлекают в террористическую деятельность 15:17
Умерший в Волгограде младенец летел на лечение в Москву 15:12
В Якутии нашли алмаз-матрешку 15:09
Посольство РФ: Задержанная в Иране журналистка не сообщала о проблемах 15:05
Маргарита Мамун стала мамой 15:00
Захарова: В связи с задержанием журналистки посол Иран приглашен в МИД 14:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят готовность ЖКХ Москвы к осенне-зимнему сезону
В "РГ" обсудят готовность ЖКХ Москвы к осенне-зимнему сезону
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Задайте вопрос о масштабной судебной реформе
Задайте вопрос о масштабной судебной реформе
04.10.2019 15:57
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Мордовии подвели итоги проекта "Старшее поколение - наше будущее"

Текст: Александра Грызунова (Саранск)
В Мордовии подвели итоги социального проекта "Старшее поколение - наше будущее" по оказанию психологической помощи пожилым людям, проживающим в интернатах и домах престарелых. Проект стартовал в ноябре 2018 года. С тех пор в 17 государственных стационарных учреждениях Саранска и республики было организовано 748 групповых психологических тренингов.
Помимо консультаций и тренингов, программа включала в себя занятия по арт-терапии и дыхательной гимнастике. Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Помимо консультаций и тренингов, программа включала в себя занятия по арт-терапии и дыхательной гимнастике. Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Помимо консультаций и тренингов, программа включала в себя занятия по арт-терапии и дыхательной гимнастике. Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Как уже писала "РГ", проект по оказанию социально-психологической помощи людям старшего поколения, разработанный Центром науки, аналитики, образовательных и социальных технологий "Научный ресурс" и минсоцзащиты населения РМ совместно с сотрудниками Корпорации развития РМ завоевал президентский грант в 2,7 миллиона рублей. Всего же на его реализацию было выделено 3,031 миллиона рублей - с учетом софинансирования из внебюджетных источников.

Фото: Николай Гагарин
В Мордовии для жителей глубинки закупят 13 автоклубов

Помимо квалифицированных консультаций, программа включает в себя групповые занятия - в том числе, по арт-терапии, гимнастике мозга, дыхательным практикам.

- За период реализации проекта было проведено 748 групповых психологических тренингов для пенсионеров, находящихся в стационарных учреждениях социального обслуживания населения региона, - рассказала руководитель проекта "Старшее поколение - наше будущее" Светлана Кочеткова. - Благодаря квалифицированной психологической помощи, у 85 процентов людей в возрасте от 60 лет и старше отмечены положительные результаты: улучшение самочувствия, интерес к самозанятости и самоорганизации внутри коллектива, снижение социальной изоляции.

Кроме этого, на протяжении года в домах-интернатах организовывались досуговые мероприятия, приуроченные к памятным и праздничным дням. По словам руководителя проекта, такие встречи особенно тепло воспринимаются людьми старшего поколения.

Не остались в стороне и сотрудники учреждений, оказывающих помощь пожилым пациентам. Для них был проведен комплекс профилактических мероприятий, позволяющих снизить проявления синдрома профессионального выгорания. Специальные занятия были организованы и для родственников пенсионеров.

Фото: Пресс-служба главы РМ
В Мордовии за 7 лет открыли 59 детсадов

- Именно близкие люди могут быть лучшими союзниками в формировании устойчивой жизненной позиции пожилого человека, - пояснили психологи проекта. - Однако свидание с родными может оказать как позитивное, так и негативное влияние. Обучение родственников базовым принципам построения процесса общения служит именно той опорой, на которую может положиться и сам престарелый человек, и персонал учреждения.

Как заверила Светлана Кочеткова, по итогам проекта будут изданы методические рекомендации, которые позволят персоналу учреждений использовать отработанные методики в работе с пожилыми людьми. Также итоги проекта за 2019 год будут подведены на заседании круглого стола с представителями органов власти, социальных учреждений и некоммерческих организаций.
 

Общество Соцсфера Соцзащита Общество Здоровье Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия Республика Мордовия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Стали известны подробности задержания в Иране журналистки из России
В Госдуме прокомментировали заявление Польши по российскому газу
На Украине возбудили дело по факту аварийной посадки Ан-12
МИД Украины анонсировал новый обмен заключенными
Минфин оценил потери бюджета при очень дешевой нефти