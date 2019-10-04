В Сибири пойдет под суд мародер, грабивший дома после взрывов под Ачинском

В Сибири молодого человека подозревают в том, что он обкрадывал дома в поселке Каменка под Ачинском, жители которой были эвакуированы после взрывов на местном арсенале.

Как сообщает пресс-служба ГУВД Красноярского края, сейчас полицейские завершили расследование и направили в суд уголовное дело, в котором зафиксированы семь эпизодов краж из квартир жителей Каменки, оставивших свои дома в августе этого года.

Тогда после возвращения из эвакуации жители поселка обнаружили, что несколько домов вскрыто.

- В полицию поступило несколько заявлений от граждан - неизвестный разбивал окна и проникал в их квартиры. После чего похищал денежные средства, ювелирные украшения, сотовые телефоны, различные гаджеты, а также бытовую технику. Сумма причиненного ущерба составила более 89 тысяч рублей. - сообщили полицейские.

Уголовное дело было возбуждено по статье кража. В ходе оперативно-разыскных мероприятий мародера уже через несколько дней вычислили и задержали. Им оказался местный житель 2000 года рождения. Сейчас он заключен под стражу в ожидании суда.