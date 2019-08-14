Число пострадавших при взрывах под Ачинском выросло до 40 человек

Число пострадавших при серии взрывов на армейском складе боеприпасов в селе Каменка Красноярского края достигло 40 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя миниздрава региона Зою Масленникову.

Напомним, первый взрыв прозвучал 5 августа - тогда пострадали 14 человек, в основном военнослужащие и пожарные. Также погиб командир пожарного расчета Андрей Марачаков. Вторая серия взрывов произошла 9 августа. Количество пострадавших во вторую волну достигло 25 человек. На утро 14 августа восемь человек остаются в больницах, остальные - на амбулаторном лечении.

Как пояснили ТАСС в краевом минздраве, увеличение количества пострадавших характерно для крупных происшествий. Люди спустя некоторое время обращаются за помощью к врачам.

Между тем, жители Каменки продолжают возвращаться в деревню после повторных взрывов. Всего село покинули более 1,2 тысяч человек. Большинство из них сейчас находятся у родни, еще 79 человек остаются в пункте временного размещения в Малиновке. Среди них 19 детей.

Как ранее сообщала "РГ", запрет на въезд для местных жителей был снят накануне. Вчера же 40 человек вернулись в поселок, чтобы проверить состояние своих домов. Как уточнили региональные власти, всем эвакуированным жителям будет выплачена адресная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей. Кроме того, после обследования пострадавших помещений будет решаться вопрос об оказании дополнительной помощи, в зависимости от нанесенного ущерба