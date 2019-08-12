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12.08.2019 10:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Минздрав: От взрывов под Ачинском пострадали 33 человека

Текст: Екатерина Дементьева

Число пострадавших от взрывов на складах боеприпасов в Ачинском районе достигло 33 человек. Об этом сообщили в минздраве региона.

Как уточнили в ведомстве, о первых 15 пострадавших стало известно в первый же день - 5 августа. Один из них погиб на месте, шестеро были госпитализированы. Остальные были осмотрены медиками и отпущены на амбулаторное лечение.

Фото: ТАСС
Названо число пострадавших при взрывах на военном складе под Ачинском

За прошедшую неделю за медпомощью обратились еще 18 человек. Семерым потребовалась госпитализация: двое помещены в военный госпиталь, еще двое доставлены рейсом санитарной авиации в краевую клиническую больницу, троих госпитализировали в Ачинске.

На сегодняшний день в больницах остаются восемь человек - остальные отпущены на амбулаторное наблюдение. Детей среди пострадавших нет, отметили в ведомстве.

Напомним, пожар на военном хранилище пороховых зарядов в Красноярском крае произошел 5 августа. Он спровоцировал неконтролируемую детонацию боеприпасов. Из ближайших населенных пунктов были эвакуированы около 16 тысяч жителей. На территории Ачинского и Назаровского районов ввели режим чрезвычайной ситуации. В результате взрывов были повреждены несколько домов в близлежащем поселке Каменка.

Новая серия взрывов на военном складе прогремела 9 августа. Детонацию вызвало попадание молнии в ходе разминирования. В Ачинском районе Красноярского края снова был объявлен режим ЧС.

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