Первый в РФ штраф за курение на балконе получит житель Ставрополья

В городе Изобильном Ставропольского края мужчине грозит штраф за курение на балконе, которое привело к пожару. Об этом сообщили "РГ" в региональном управлении МЧС России.

Инцидент произошел 3 октября в полдень. Пожар вспыхнул на балконе многоквартирного дома, но быстро был ликвидирован - площадь возгорания составила всего 0,5 квадратных метра.

- Причина пожара - неосторожность при курении. Погибших и травмированных нет, - уточнили в МЧС.

Теперь, по заявлению ведомства, виновному грозит административная ответственность и штраф от 3000 до 5000 рублей.

Напомним, с 1 октября в силу вступили изменения в правила противопожарного режима, по которым запрещается использовать открытый огонь на балконах и лоджиях жилых домов, а также общежитий и гостиниц. При этом в МЧС уточнили, что курение разрешено, если при этом не создается угроза пожарной безопасности. Таким образом, случай на Ставрополье стал первым поводом применить новые нормы.