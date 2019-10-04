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04.10.2019 12:25
Проект: В регионах

Первый в РФ штраф за курение на балконе получит житель Ставрополья

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)
2799610 29.02.2016 Окна и балкон квартиры дома на улице Народного ополчения в Москве, в которой няня, подозреваемая в убийстве 4-летнего ребенка, совершила поджог. Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости

В городе Изобильном Ставропольского края мужчине грозит штраф за курение на балконе, которое привело к пожару. Об этом сообщили "РГ" в региональном управлении МЧС России.

Инцидент произошел 3 октября в полдень. Пожар вспыхнул на балконе многоквартирного дома, но быстро был ликвидирован - площадь возгорания составила всего 0,5 квадратных метра.

В Волгограде два человека погибли при пожаре

- Причина пожара - неосторожность при курении. Погибших и травмированных нет, - уточнили в МЧС.

Теперь, по заявлению ведомства, виновному грозит административная ответственность и штраф от 3000 до 5000 рублей.

Напомним, с 1 октября в силу вступили изменения в правила противопожарного режима, по которым запрещается использовать открытый огонь на балконах и лоджиях жилых домов, а также общежитий и гостиниц. При этом в МЧС уточнили, что курение разрешено, если при этом не создается угроза пожарной безопасности. Таким образом, случай на Ставрополье стал первым поводом применить новые нормы.

Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край
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