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04.10.2019 14:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Белозерске снесут уходящий под землю дом

Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)

В городе Белозерске Вологодской области решили снести уходящий под землю дом. Как сообщили в администрации муниципального района, строение уже ушло под грунт на полтора метра.

Напомним, летом нынешнего года владельцы дома по улице Шукшина, проживающие в Ленинградской области, решили пробурить скважину на участке и подвести в дом воду. Наняли бригаду бурильщиков. Но те на глубине 20 метров натолкнулись на подземное озеро. Вода хлынула наружу. Она затопила улицу, дома и огороды.

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В Белозерске объявили режим ЧС. Заключили договор с частным предпринимателем, который взялся затампонировать скважину. Он предложил заполнить щебнем и специальной тампонажной смесью на основе глины вымываемые подземные полости. При попадании в воду эта сухая смесь расширяется в объемах в полсотни раз, превращается в гель и не дает воде пробиваться наружу.

Но пока до конца справиться с ситуацией не удается. К тому же дом стал уходить под грунт. Предположительно, выходит наружу до 10 тысяч кубов воды в сутки. Чиновники заявили, что подводного озера на месте пробуренной скважины нет, самоизлив образовался в связи с тем, что вскрыли горизонт карстового известняка, в котором течет высоконапорная вода. Пока все траты по ликвидации ЧС взял на себя муниципальный бюджет.

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