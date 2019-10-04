В Белозерске уходит под землю дом, хозяйка которого затопила всю улицу

В Белозерске стал уходить под землю дом, хозяйка которого решила пробурить скважину и затопила целую улицу. Он просел на полтора метра.

"РГ" писала о том, что владелица одного из домов по улице Шукшина, она из Ленинградской области и живет здесь в основном летом, решила пробурить скважину. Наняла бригаду. Но горе-мастера на глубине двадцати метров натолкнулись на подземное озеро. И вода оттуда хлынула на поверхность.

Она затопила всю улицу, соседские дома и огороды. У многих жителей погиб урожай. Дело дошло до того, что в Белозерске ввели режим ЧС.

Решить проблему взялся специалист из города Великие Луки. Он предложил заполнить щебнем и специальной тампонажной смесью на основе глины вымываемые подземные полости. При попадании в воду эта сухая смесь расширяется в объемах в полсотни раз и не дает воде пробиваться наружу.

В итоге, воду удалось остановить. Но буквально накануне ночью соседи проснулись от странного и сильного скрежета. Оказалось, что злополучный дом стал уходить под землю. В здании треснули стены, разрушился пол, еле держится потолок.

В администрации Белозерского района заявили, что произошло обрушение из-за вымывания четвертичных пород: обсадная труба ушла вниз, образовался котлован радиусом 5 метров, глубиной от 3 до 6 метров. Дом просел на полтора метра. Подводного озера на месте пробуренной скважины нет, самоизлив образовался в связи с тем, что вскрыли горизонт карстового известняка, в котором течет высоконапорная вода. Работы на месте ЧП продолжаются.