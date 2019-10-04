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04.10.2019 09:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге из горящего склада спасли 22 человека

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге сотрудники пожарно-спасательных подразделений вывели с горящего склада пластиковых изделий на Софийской 22 рабочих. Сотрудники склада не пострадали, сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

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Напомним, ранним утром в поселке Петро-Славянка на улице Софийской загорелся склад. По уточненным данным петербургских спасателей, площадь возгорания сейчас составляет 4,5 тысяч квадратных метров.

У здания провалилась крыша. Площадь обрушения составила 1,4 тысячи квадратных метров.

Сейчас пожар локализован. На месте работают 156 огнеборцев, задействовано 38 единиц техники. Дым от пожара виден за несколько километров от горящего склада.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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