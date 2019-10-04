В протечке воды на петербургской станции метро обвинили уборщиков

Вчера, 3 октября, в Санкт-Петербурге открыли три новые станции метро Фрунзенского радиуса -"Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары". В тот же день на одной из них случилась протечка воды.

В соцсетях появилась видеозапись, на которой видно, как с потолка на эскалаторы льются струи воды. Как утверждалось, это происходило на только что открытой станции метро "Дунайская". Горожане активно обсуждали запись, возмущаясь и строя самые разные предположения о причинах "водопада".

Сегодня представители СПб ГУП "Петербургский метрополитен" подтвердили, что протечка действительно имела место в наклонном ходе "Дунайской". На предприятии утверждают, что изучили обстоятельства произошедшего и пришли к выводу - причиной стала "банальная халатность персонала подрядной организации". Как оказалось, уборщики, наводившие порядок перед торжественным открытием станции, слили воду не туда, куда положено.

Этой же версии придерживаются в Смольном. По сведениям пресс-службы правительства Санкт-Петербурга, повреждений конструкций и гидроизоляционного слоя не выявлено. Станция "Дунайская" работает в обычном режиме. В ближайшее время планируется усилить контроль за уборкой помещений метрополитена.