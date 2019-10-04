Умерший в Волгограде младенец летел на лечение в Москву

Двухмесячный пассажир авиарейса из Грозного в Москву, госпитализированный после экстренной посадки самолета в волгоградскую больницу в состоянии клинической смерти, летел на лечение. Об этом "РГ" сообщили в областном комитете здравоохранения.

Напомним,экипаж самолета был вынужден совершить экстренную посадку в Волгограде вечером в минувший четверг, так как ребенку стало плохо.

Девочку с мамой срочно отвезли в больницу, а самолет через час вылетел в пункт назначения. В медучреждении младенца спасти не удалось.