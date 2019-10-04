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04.10.2019 19:03
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Краснодаре начали готовить к операции девочку из США с "пятном Бэтмена"

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

В Краснодаре врачи готовят к серии операций американскую девочку Луну Феннер, которая прилетела из США вместе со своей мамой Кэрол. Первую операцию маленькой пациентке планируется сделать в течение месяца. Об этом на пресс-конференции сообщил лазерный хирург Павел Попов, который будет оперировать Луну.

Фото: iStock
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О ситуации вокруг девочки из США, которая родилась с большим пятном на лице (гигантским меланоцитарным невусом), "РГ", ранее уже подробно писала. Американские врачи предложили вылечить ребенка, но заявили, что для этого может потребоваться до 100 процедур.

Семья девочки оказалась к этому не готова. К тому же такое большое количество операций может представлять опасность для жизни и здоровья девочки, а также является очень дорогостоящей.

А кубанские медики заинтересовались возможностью вылечить девочку и заявили, что смогут это сделать, используя другую технологию, которая, по их словам, "позволяет провести исцеление в более короткие сроки и с меньшим количеством инвазивных вмешательств".

Для достижения результата краснодарским врачам понадобиться 12-18 месяцев. За это время Луне Феннер будет проведено 6-8 операций.

Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край РГ-Видео
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