Россияне озвучили зарплату своей мечты

Зарплата в 160 тысяч рублей в месяц может сделать счастливым среднестатистического россиянина. Москвичам для комфортной жизни потребовалось больше - они назвали 212 тысяч рублей той суммой, которая способна их осчастливить. На втором месте жители Владивостока (205 тысяч рублей). В Ростове-на-Дону хотят зарабатывать 200 тысяч рублей.

При этом мужчинам для счастья требуется доход на треть больше, чем женщинам (181 тысяча рублей и 138 тысяч рублей соответственно). Также оказалось, что, чем старше респонденты, тем больше средств для счастья им нужно. Такие данные приводит сервис по поиску работы Superjob.

Между тем в первом полугодии этого года заработная плата выросла почти во всех регионах России, однако наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области. Номинальная среднемесячная зарплата в стране составила 46 210 рублей. И на деле доход от 35 тысяч рублей на члена семьи позволяет большинству россиян комфортно откладывать деньги.

Ранее Минтруд назвал самую высокооплачиваемую вакансию в России. Оказалось, что самую большую зарплату предлагают механику по ремонту оборудования в рыбной промышленности - 430 тысяч рублей в месяц. Второе место в списке делят между собой пилот воздушного судна и начальник участка в угольной промышленности - за работу на этих должностях предлагается по 330 тысяч рублей в месяц.