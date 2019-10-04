Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Tesla установила новый рекорд продаж 03.10.2019
Для строительства дорог привлекут частные деньги 03.10.2019
АвтоВАЗ снизил цены на Lada Largus "для экономных" 03.10.2019
Продажи Lada продолжают набирать обороты 03.10.2019
04.10.2019 08:40
Рубрика: Легковые авто

Россияне перестали интересоваться автомобилями с газовыми двигателями

Текст: Юрий Зубко
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Эксперты "Авито Авто" изучили рынок автомобилей с газовыми двигателями (исследование есть в распоряжении "РГ") и выяснили, что в данном сегменте россияне предпочитают продукцию АвтоВАЗа.

Больше всего автомобилей с газовыми двигателями продается в Челябинске, Краснодаре и Москве. При этом средняя стоимость по стране на такие авто выросла на 11,6% и составила 282 000 рублей. Дешевле всего автомобили с газовым двигателем можно купить в Волгограде, а дороже всего - в Москве.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Lada и Toyota - самые популярные марки внедорожников

В целом по стране спрос (количество запрошенных контактов на "Авито". Это отражает спрос на товар или услугу на сайте) на автомобили с газовым двигателем снизился на 66% за год. Наиболее сильно он упал в Ростове-на-Дону (почти на 80%), а наименее значительно - в Краснодаре (на 64%). Предложение также уменьшилось на две трети (66%) за год, сильнее всего - в Нижнем Новгороде (на 75%), наименее сильно - в Уфе (на 65%).

Средняя цена автомобиля с газовым двигателем по России составила 282 000 рублей. Самые дешевые авто продаются в Волгограде - там их средняя цена немногим более 254 000 рублей. Самые дорогие - в Москве (почти 533 000 рублей).

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
АвтоВАЗ снизил цены на Lada Largus "для экономных"

Динамика цен в разных городах также существенно отличается от среднего показателя по стране. В Самаре такие машины подорожали на 32% (самый большой рост), а в Перми стали доступнее на 9% (самое большое падение).

На первом месте по абсолютному показателю уровня интереса в сегменте машин с газовыми двигателями находится продукция АвтоВАЗа, на втором - ГАЗа, на третьем месте Toyota.

В списке популярных марок средняя цена сильнее всего с 2018 года (на 41%) поднялась на ВАЗ (Lada). Машины Mitsubishi с газовыми двигателями, напротив, сильнее всего подешевели - их средняя цена опустилась на 12%.

От 650 рублей в час: Hyundai будет сдавать в аренду автомобили в России
ГАИ и прокуратура дали водителям сутки на снятие незаконной тонировки