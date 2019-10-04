Россияне перестали интересоваться автомобилями с газовыми двигателями

Эксперты "Авито Авто" изучили рынок автомобилей с газовыми двигателями (исследование есть в распоряжении "РГ") и выяснили, что в данном сегменте россияне предпочитают продукцию АвтоВАЗа.

Больше всего автомобилей с газовыми двигателями продается в Челябинске, Краснодаре и Москве. При этом средняя стоимость по стране на такие авто выросла на 11,6% и составила 282 000 рублей. Дешевле всего автомобили с газовым двигателем можно купить в Волгограде, а дороже всего - в Москве.

В целом по стране спрос (количество запрошенных контактов на "Авито". Это отражает спрос на товар или услугу на сайте) на автомобили с газовым двигателем снизился на 66% за год. Наиболее сильно он упал в Ростове-на-Дону (почти на 80%), а наименее значительно - в Краснодаре (на 64%). Предложение также уменьшилось на две трети (66%) за год, сильнее всего - в Нижнем Новгороде (на 75%), наименее сильно - в Уфе (на 65%).

Средняя цена автомобиля с газовым двигателем по России составила 282 000 рублей. Самые дешевые авто продаются в Волгограде - там их средняя цена немногим более 254 000 рублей. Самые дорогие - в Москве (почти 533 000 рублей).

Динамика цен в разных городах также существенно отличается от среднего показателя по стране. В Самаре такие машины подорожали на 32% (самый большой рост), а в Перми стали доступнее на 9% (самое большое падение).

На первом месте по абсолютному показателю уровня интереса в сегменте машин с газовыми двигателями находится продукция АвтоВАЗа, на втором - ГАЗа, на третьем месте Toyota.

В списке популярных марок средняя цена сильнее всего с 2018 года (на 41%) поднялась на ВАЗ (Lada). Машины Mitsubishi с газовыми двигателями, напротив, сильнее всего подешевели - их средняя цена опустилась на 12%.