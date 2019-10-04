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04.10.2019 15:49
Рубрика: В мире

Стали известны подробности задержания в Иране журналистки из России

Текст: Станислав Хамдохов (Тегеран)

Спецслужбы Ирана изъяли паспорт у российской журналистки Юлии Юзик в аэропорту Тегерана, а через несколько дней она была арестована в отеле, где проживала во время нахождения в стране. Об этом рассказал корреспонденту "Российской газеты" пресс-атташе посольства РФ в ИРИ Андрей Ганенко.

"Двадцать девятого сентября гражданка Юзик прилетела в Тегеран по частному приглашению, насколько нам известно. По прибытию сотрудниками пограничной службы аэропорта имама Хомейни у нее по неизвестным причинам был изъят паспорт", - сообщил дипломат.

По его словам, второго октября Юзик "была арестована прямо в отеле, где она остановилась".

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"Сотрудникам посольства стало известно о задержании сегодня утром, 4 октября. Официальных уведомлений от местных властей мы пока не получали. Со слов ее матери, Юзик были предъявлены обвинения в работе на израильские спецслужбы", - отметил Гененко.

Дипломат сообщил, что по неподтвержденным сведениям, судебные слушания в отношении россиянки могут состояться в субботу, 5 октября.

При этом Ганенко уточнил, что Юзик не информировала посольство о своем визите в Тегеран и изъятии у нее паспорта в тегеранском аэропорту.

"Гражданка Юзик не проинформировала посольство РФ в Тегеране ни о своем приезде, хотя, по словам ее мужа и дочери, ожидала, что столкнется с определенными проблемами, ни о возникших у нее сложностях с изъятием паспорта", - рассказал пресс-атташе посольства РФ.

В мире Ближний Восток Иран
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