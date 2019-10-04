Трамп заявил о готовности просить иностранной помощи в борьбе с коррупцией

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что ради победы над коррупцией может даже попросить о помощи другие государства. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"У меня как у президента США есть обязанность положить конец коррупции, даже если для этого нужно просить о помощи другое государство или государства", - написал Трамп.

Он также подчеркнул, что подобные заявления никак не связаны с политической кампанией против экс-президента и потенциального соперника Трампа на грядущих президентских выборах Джозефа Байдена и его сына Хантера. "Это связано только с их коррупцией!" - отметил президент.

В четверг глава Белого дома завил, что хотел бы, чтобы Киев начал расследование в отношении деятельности Байденов. Напомним, что ранее в СМИ попала информация о том, что американский президент оказывал давление на своего украинского коллегу Владимира Зеленского, чтобы тот посодействовал в проведении на Украине разбирательства в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера, который входил в состав совета директоров Burisma Group - одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине. В 2016 году Байден-старший потребовал от Киева проведения жесткой антикоррупционной политики и в рамках этой кампании призывал к отставке генпрокурора Юрия Луценко, который расследовал деятельность Burisma.