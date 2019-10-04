В Индии был украден прах легендарного Махатмы Ганди

Кощунственный акт был совершен в Индии. Неизвестные вандалы покусились на святое и украли урну с прахом культового "отца-основателя" современной Индии и известного "непротивленца злу насилием" Махатмы Ганди.

Причем, злодеяние было совершено в день празднования 150-летия со дня рождения Махатмы Ганди, сообщает The Telegraph. Дело взято под контроль депутатами индийского парламента, которые призвали власти найти и жестокого покарать преступников, которые "посягнули на национальную святыню".

Останки Ганди хранились в медной урне в мемориальном музее "Бапу-Бхаван" в центральной Индии. Вандалы также написали "предатель" зеленой краской на большой фотографии человека, которого окрестили "отцом нации".

Мангалдип Тивари, смотритель "Бапу-Бхавана", сказал в интервью The Wire: "Я открыл ворота Бхавана рано утром, потому что это был день рождения Ганди. Когда я вернулся около 11 часов вечера, то обнаружил, что останки Ганди пропали, а его фотография была испорчена. Это позорно".

Как отмечают эксперты, радикальные индийские исламисты, рассматривают фигуру Ганди как "предателя индуистско-мусульманского единства".

Ганди, родившийся в 1869 году, сыграл ключевую роль в борьбе Индии за независимость. Он был убит индуистским радикалом Натурамом Годсе 30 января 1948 года, всего через несколько месяцев после того, как привел Индию к свободе от британского правления посредством ненасильственной борьбы. Прах Ганди хранился в музее с 1948 года с тех пор, как он был кремирован после убийства.

Тело Ганди было кремировано согласно индуистской традиции, при этом его прах был разделен и распространен среди друзей и членов семьи.

Как отмечают эксперты, до сир пор неясно на сколько частей был разделен прах. Известно, что части его останков находятся во дворце Ага Хана в Пуне, бывшей тюрьме, где он когда-то был заключенным, а также в Храме "Озера Содружества Самореализации" в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Некоторые части праха были также разбросаны в Аравийском море правнуком Ганди Ниламбеном Парихом, а некоторые у берегов Южной Африки - другом его семьи.

Индия отпраздновала 150-ю годовщину со дня его рождения, организовав лекции, выпустив видеодиски, устроив показ документальных фильмов о нем и изготовив гигантское вращающееся колесо из пластиковых отходов.