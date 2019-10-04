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В России начал продаваться смартфон с "экраном-водопадом" за 60 тысяч

Текст:   Владимир Болотин
04.10.2019,  
16:39
Vivo NEX 3 Фото: Владимир Болотин/РГ Vivo NEX 3 Фото: Владимир Болотин/РГ
Vivo NEX 3 Фото: Владимир Болотин/РГ

Компания vivo официально представила в России смартфон NEX 3, основной фишкой которого стал безрамочный экран Waterfall FullView.

Vivo NEX 3 Фото: Владимир Болотин/РГ

Экран смартфона занимает 99,6% передней поверхности, диагональ имеет длину 6,89 дюйма. Края дисплея изогнуты и благодаря этому лишены видимых рамок. В NEX 3 реализована концепция unibody-дизайна, поэтому смартфон лишен физических кнопок, вместо них используется система сенсоров Touch Sense.

У новинки тройная камера, скомпонованная по системе "лунное кольцо" - классической круглой панели. В арсенале NEX 3 - 64 Мп + 13 Мп + 13 Мп с возможностью оптического зума, широкоугольной и макросъемки. Фронталка имеет разрешение 16 Мп и прячется в теле смартфона.

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Построена новинка на платформе Snapdragon 855 Plus, имеет 8 Гб оперативной памяти и 128 встроенной. Аккумулятор емкостью 4500 мАч поддерживает быструю зарядку Super FlashCharge мощностью 22,5 Вт.

Смартфон уже можно купить в официальном интернет-магазине vivo. Стоимость NEX 3 составляет 59 990 рублей.

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