В СНГ расширяют сотрудничество в рамках партнерства МИД

Вопросы сотрудничества государств СНГ по вопросам обеспечения глобальной и региональной стабильности и безопасности включены в программу активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами, сообщает БЕЛТА со ссылкой на источники в Исполкоме Содружества в белорусской столице. Документ, уточняет агентство, должен быть принят на заседании Совета министров иностранных дел 10 октября в Ашхабаде.

В нем, в частности, предусматриваются конкретные шаги по развитию и укреплению внешнеполитического сотрудничества стран в СНГ и в международных организациях, определяются механизмы и направления взаимодействия по ключевым глобальным и региональным проблемам.

Реализация программы, полагают ее разработчики, будет содействовать повышению практической отдачи от деятельности мидовских структур, расширению потенциала экономического сотрудничества стран Содружества, "дальнейшему укреплению всестороннего взаимовыгодного и равноправного сотрудничества с третьими странами, региональными интеграционными объединениями и международными финансовыми институтами", - отметили в Исполкоме.

Предусматривает проект документа и расширение взаимодействия в гуманитарной области, координацию усилий по недопущению вмешательства во внутренние дела государств СНГ, развитие взаимодействия между странами Содружества в области защиты прав человека.

Особое место в программе занимают вопросы сотрудничества государств СНГ по вопросам укрепления мира, обеспечения глобальной и региональной стабильности и безопасности, продвижения коллективных подходов к урегулированию кризисных ситуаций, расширения сотрудничества в области противодействия традиционным и новым вызовам и угрозам в сфере безопасности, распространению оружия массового уничтожения, транснациональной организованной преступности, нелегальной миграции, а также взаимодействия по широкому спектру вопросов обеспечения международной информационной безопасности. Отмечается в документе и необходимость совместных усилий по предотвращению размещения оружия в космосе.

Кроме того, сконцентрировано внимание в проекте и на координации стран СНГ в вопросах повышения авторитета и укрепления центральной роли ООН в мировых делах, утверждения многополярного справедливого мироустройства и верховенства международного права.