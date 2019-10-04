Видео: горящий троллейбус врезался в жилой дом во Львове

Эффектное видео сняли львовские блогеры в разгар дня в самом центре города. Неуправляемый горящий троллейбус промчался несколько кварталов по проезжей части, после чего свернул на тротуар и, сломав на обочине дерево, врезался в жилой дом. Несмотря на столь разрушительные для города последствия, человеческих жертв удалось избежать. Никто даже не пострадал.

Инцидент произошел на углу улиц Кульпарковской и Антоновича, недалеко от городского аэропорта. Внезапно в салоне транспортного средства вспыхнула электропроводка, а затем еще и отказали тормоза. К счастью, пассажиры и водитель успели покинуть салон, но остановить горящий транспорт смогла лишь стена жилого дома.

Специалисты городского управления транспорта пока не озвучили причины произошедшего возгорания, но в числе основных уже сейчас можно назвать изношенность троллейбусного парка (сгоревшему "рогатому" было почти 30 лет) и его несчастливый номер - 13.