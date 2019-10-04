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04.10.2019 11:05
Рубрика: В мире

Волкер дал показания в Конгрессе по делу об импичменте Трампа

Текст: Юрий Когалов
Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер дал показания в Конгрессе по делу об импичменте президента Дональда Трампа. Как передает Associated Press, слушания проходили в Палате представителей в закрытом режиме и длились более девяти часов. Однако некоторые его ответы на вопросы конгрессменов стали известны СМИ.

Так, Волкер заявил, что лично он не помогал Трампу заставить власти Украины начать расследование в отношении вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера. Однако предостерегал адвоката президента Рудольфа Джулиани от "получения не вызывающей доверие информации от украинских политических фигур" о деятельности Байдена, быть осторожнее с источниками, в том числе официальными представителями власти. С другой стороны, Волкер советовал Киеву не вмешиваться во внутреннюю политику США.

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Как отмечают местные СМИ, ссылаясь на собственные источники, Волкер отвечал на вопросы законодателей охотно, не избегая каких-либо тем, по их просьбе прокомментировал ранее опубликованную переписку с постоянным представителем США при ЕС Гордоном Сондлэндом и временным поверенным в делах США на Украине Уильямом Тейлором, в которой обсуждалась военная помощь Киеву.

По словам конгрессмена-республиканца от Огайо Джима Джордана, ничего из того, что сказал Волкер, не подтверждает заявлений главы спецкомитета по разведке Палаты представителей Адама Шиффа, что Трамп оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского ради начала расследования в отношении Байдена, который считается главным конкурентом Трампа на предстоящих выборах.

Напомним, ранее в СМИ попала информация, что президент США оказывал давление на Зеленского, чтобы тот посодействовал в проведении на Украине разбирательства в отношении Байдена и его сына, который входил в состав совета директоров Burisma Group - одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине. В 2016 году Байден-старший потребовал от Киева проведения жесткой антикоррупционной политики и в рамках этой кампании призывал к отставке генпрокурора, который расследовал деятельность Burisma.

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Тревогу поднял некий представитель разведки, который и подал жалобу генеральному инспектору разведывательных служб Майклу Аткинсону из-за телефонного разговора президента с одним из зарубежных лидеров (имя Зеленского при этом не упоминалось). После этого Белый дом обнародовал расшифровку переговоров президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского, состоявшихся 25 июля.

Поскольку Байден имеет наивысшие шансы на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии и является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих выборах, его однопартийцы полагают, что начало расследования в его отношении может косвенно помочь нынешнему хозяину Белого дома переизбраться на второй срок. Стенограмма беседы, по их мнению, подтвердила эту теорию. В связи с этим в конгрессе США была инициирована процедура импичмента.

Кстати, бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко признался, что неоднократно получал просьбы начать расследование в отношении Байдена и его сына, но всякий раз отвечал на них отказом, так как не имел для этого никаких доказательств.

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