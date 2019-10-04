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04.10.2019 07:10
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Врач рассказала, какое мясо опаснее - свинина или курица

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Нутрициолог, клинический психолог-диетолог, член союза Национальной ассоциации клинического питания Анна Ивашкевич объяснила, почему диетическое мясо птицы, которым часто диетологи рекомендуют заменить красное мясо, подходит далеко не всем и в некоторых случаях его употребление чревато появлением проблем со здоровьем.

Фото: iStock
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Как отметила специалист, куриный белок считается самым аллергенным. По этому показателю курица превосходит индейку, кролика, и даже говядину.

- Так что курица, хоть и самый доступный вид мяса, но не самый полезный, - отметила нутрициолог.

Кстати, ранее в Роскачестве предупредили, что не стоит мыть мясо птицы перед приготовлением. Так как патогенные бактерии от этого не гибнут, а вместе с каплями воды быстро распространяются по кухне. В этом случае высока вероятность попадания микроорганизмов в пищу или на чистую посуду.

Однако самым вредным мясом является свинина, считает Анна Ивашкевич. Продукт содержит много насыщенных жиров и при регулярном употреблении в больших количествах нарушает липидный профиль крови, что опасно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Специалист посоветовала отказаться от свинины людям с повышенным холестерином и тем, у кого в семье есть страдающие от сердечно-сосудистых заболеваний, передает aif.ru.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание
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