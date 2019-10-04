Захарова: В связи с задержанием журналистки посол Иран приглашен в МИД

Министерство иностранных дел России пригласило посла Ирана в Москве Мехди Санаи, чтобы разобраться в ситуации с задержанием в Тегеране российской журналистки Юлии Юзик. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Ранее стало известно, что Юзик была задержана в иранской столице, по прилету 29 сентября у нее был изъят паспорт, а через несколько дней проживания в отеле ее арестовали. Отмечается, что журналистка прибыла в Тегеран по частному приглашению. Связаться с Москвой ей удалось только накануне вечером. По некоторым данным, ее обвиняют в сотрудничестве со спецслужбами Израиля.

В посольстве РФ проинформировали, что в курсе произошедшего и разбираются в ситуации. Дипломаты также посоветовали всем сотрудниками российских СМИ, прибывающим в Иран или собирающимся посетить страну, сообщать в посольство об этом заранее из-за непростой внутриполитической ситуации и напряженной внешнеполитической обстановки вокруг Ирана.