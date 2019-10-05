Дмитрий Хохлов покинул "Динамо"

После поражения от "Оренбурга" главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов подал в отставку, которую руководство клуба приняло.

После поражения от "Оренбурга" со счетом 0:2 "Динамо" продлило свою неудачную серию и опустилось на 15-ю строчку в турнирной таблице. Как стало известно, сразу же после окончания встречи в Оренбурге Дмитрий Хохлов подал в отставку, которая была принята.

"Сегодня после матча 12-го тура главный тренер команды Дмитрий Хохлов подал в отставку, которая принята руководством клуба в связи с неудовлетворительными результатами.

В ближайшее время будет назначен исполняющий обязанности главного тренера", - говорится в сообщении на сайте "Динамо".

Дмитрий Хохлов возглавил "Динамо" 7 октября 2017 года, сменив на этом посту Юрия Калитвинцева.

По данным российских СМИ, сейчас есть три кандидата на пост главного тренера "Динамо". Одним из них является недавно уволенный из "Спартака" Олег Кононов.