Дмитрий Хохлов покинул "Динамо"

Новости

Медведев: Зеленский оказался между молотом и наковальней 18:07
УАЗ "Патриот" получил двигатель с новой технологией 18:04
Нурмагомедов намерен провести бой на стадионе "Зенита" 17:58
Видео: Вратарь "Тоттенхэма" сломал руку в матче против "Брайтона" 17:46
На Кубани ребенка вытащили из камеры хранения магазина 17:30
Студентку из Подмосковья убили на "Поле чудес" 17:18
МИД РФ посоветовал россиянам быть осторожнее в Париже 17:12
Бурджанадзе: Восстановление авиасообщения с РФ важно для экономики Грузии 17:09
В Сети появилось видео драки клоунов с Джокером, Пеннивайзом и мимами 16:55
Почему у Ravon мало шансов на российском рынке 16:27
В Петербурге из Фонтанки достали упавший автокран 15:59
В США назвали советский истребитель, который может прослужить 100 лет 15:52
Центробанк оценил возможности семей оплачивать ипотеку 15:48
Пойманная с кокаином актриса Бочкарева заговорила цитатами из классики 15:32
Вышел трейлер "Матрицы" в формате высочайшего разрешения 4K 15:15
Названо время ответного удара при ядерном нападении на Россию 15:03
Юрий Лоза рассказал о своих многочисленных бедах из-за наркотиков 14:50
В России начали разработку летающего автомобиля 14:46
Трамп сократит штат Совета нацбезопасности США 14:38
Как едет первый в истории УАЗ "Патриот" с "автоматом" 14:36
Лукашенко: Информационные технологии не заменят живого общения с учителем 14:35
От рака умерла актриса и певица Дайан Кэрролл 14:30
В Вологде заработала бесплатная школа безопасности для мам 14:16
МИД Ирана не подтверждает информацию о скором освобождении Юлии Юзик 14:08
СМИ сообщили, что Тедеско станет тренером "Спартака" в понедельник 14:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят готовность ЖКХ Москвы к осенне-зимнему сезону
В "РГ" обсудят готовность ЖКХ Москвы к осенне-зимнему сезону
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Задайте вопрос о масштабной судебной реформе
Задайте вопрос о масштабной судебной реформе
05.10.2019 17:12
Рубрика: Спорт

Дмитрий Хохлов покинул "Динамо"

Текст: Максим Домчев
После поражения от "Оренбурга" главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов подал в отставку, которую руководство клуба приняло.
Фото: Александр Вильф / РИА Новости Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

После поражения от "Оренбурга" со счетом 0:2 "Динамо" продлило свою неудачную серию и опустилось на 15-ю строчку в турнирной таблице. Как стало известно, сразу же после окончания встречи в Оренбурге Дмитрий Хохлов подал в отставку, которая была принята.

Фото: Антон Денисов / РИА Новости
СМИ сообщили, что Тедеско станет тренером "Спартака" в понедельник

"Сегодня после матча 12-го тура главный тренер команды Дмитрий Хохлов подал в отставку, которая принята руководством клуба в связи с неудовлетворительными результатами.

В ближайшее время будет назначен исполняющий обязанности главного тренера", - говорится в сообщении на сайте "Динамо".

Дмитрий Хохлов возглавил "Динамо" 7 октября 2017 года, сменив на этом посту Юрия Калитвинцева.

По данным российских СМИ, сейчас есть три кандидата на пост главного тренера "Динамо". Одним из них является недавно уволенный из "Спартака" Олег Кононов.

Спорт Футбол Чемпионат России Спорт Футбол Игроки и тренеры
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Медведев: Зеленский оказался между молотом и наковальней
Названо время ответного удара при ядерном нападении на Россию
Власти Грузии выступили за скорейшее восстановление авиасообщения с РФ
Эрдоган не исключил новой турецкой операции в Сирии в ближайшие дни
ФАС выявила опережающий рост цен на авиабилеты по отдельным маршрутам