Электросамокаты и гироскутеры пропишут в правилах

В Правила дорожного движения предложено добавить нового участника - того, кто передвигается на "средствах индивидуальной мобильности". Под этим понятием будут скрываться электросамокаты, гироскутеры, моноколеса, а также роликовые коньки, скейтборды и обычные самокаты.

Об этом в эфире радиостанции "Коммерсантъ - FM" сообщил начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин. Напомним, что соответствующие изменения в законодательство, которые как-то должны квалифицировать тех, кто пользуется такими средствами передвижения, готовят совместно Минтранс и Госавтоинспекция. Пока еще окончательной версии этих нормативных актов нет.

Как сообщил Дмитрий Митрошин, как только все будет согласовано, то перед тем, как вывесить документ на портале проектов нормативных актов для общественного обсуждения, будут предварительно проведены и общественные слушания. Напомним, что такие слушания проводились перед принятием поправок в правила, которые ввели понятие "опасное вождение".

Впрочем, некоторые детали, которые могут быть закреплены в правилах, Дмитрий Митрошин озвучил. Передвигаться на этой техники можно будет по велосипедным дорожкам. Но со скоростью не более 20 км/ч. В крайнем случае - по тротуарам. Если нет ни того, ни другого, то на этих устройствах можно будет двигаться по проезжей части, как можно ближе к правому краю. В общем, также как на велосипеде. То установленные правила для велосипедистов мало кто соблюдает, а уж что говорить об электросамокатчиках, если они позволяют себе ездить со скоростью 80 км/ч посередине оживленных магистралей.

Напомним, что сейчас все пользователи таких устройств приравниваются по нынешним правилам к пешеходам. Со всеми вытекающими отсюда обязанностями и ответственностью. А точнее с полным ее отсутствием.

Именно подобное поведение самокатчиков, а также все возрастающая аварийность по их вине и требует разработать правила для них. Чтобы с одной стороны обезопасить от них пешеходов, а с другой стороны защитить их самих. Впрочем, для этого необходимо, чтобы пользователи самокатов хотя бы знали правила. А как это обеспечить - пока неизвестно. Непонятно так же, как самокатчики будут отвечать за нарушение правил. Кто сумеет доказать, что владелец средства индивидуальной мобильности двигался по тротуару с превышением скорости?

По мнению главы "Союза пешеходов" Владимира Соколова даже 20 км/ч на тротуаре - это опасность для пешеходов. Он так же указывает на то, что некоторые представители этой техники оборудованы двигателями мощностью более 4 кВт, а это уже позволяет их приравнять к мопедам. А для управления мопедами у нас необходимо иметь права категории "М", которые можно получить только после обучения в автошколе и сдачи экзамена в ГИБДД. Поэтому стоит, наверное, разделить все эти средства передвижения в зависимости от мощности двигателя и предъявлять им соответствующие требования.

Напомним, что в Германии на таких средствах можно передвигаться именно при наличии прав и страховки. При этом сами эти средства должны иметь регистрационные знаки и проходить техосмотр.

В общем, когда предложения Госавтоиснпекции и Минтранса обретут форму документа, вот тогда и разгорятся самые жаркие общественные обсуждения. Во что они могут вылиться - даже представить пока невозможно.