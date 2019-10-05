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05.10.2019 22:23
Рубрика: ПДД

Электросамокаты и гироскутеры пропишут в правилах

Текст: Владимир Баршев
В Правила дорожного движения предложено добавить нового участника - того, кто передвигается на "средствах индивидуальной мобильности". Под этим понятием будут скрываться электросамокаты, гироскутеры, моноколеса, а также роликовые коньки, скейтборды и обычные самокаты.
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Об этом в эфире радиостанции "Коммерсантъ - FM" сообщил начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин. Напомним, что соответствующие изменения в законодательство, которые как-то должны квалифицировать тех, кто пользуется такими средствами передвижения, готовят совместно Минтранс и Госавтоинспекция. Пока еще окончательной версии этих нормативных актов нет.

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Как сообщил Дмитрий Митрошин, как только все будет согласовано, то перед тем, как вывесить документ на портале проектов нормативных актов для общественного обсуждения, будут предварительно проведены и общественные слушания. Напомним, что такие слушания проводились перед принятием поправок в правила, которые ввели понятие "опасное вождение".

Впрочем, некоторые детали, которые могут быть закреплены в правилах, Дмитрий Митрошин озвучил. Передвигаться на этой техники можно будет по велосипедным дорожкам. Но со скоростью не более 20 км/ч. В крайнем случае - по тротуарам. Если нет ни того, ни другого, то на этих устройствах можно будет двигаться по проезжей части, как можно ближе к правому краю. В общем, также как на велосипеде. То установленные правила для велосипедистов мало кто соблюдает, а уж что говорить об электросамокатчиках, если они позволяют себе ездить со скоростью 80 км/ч посередине оживленных магистралей.

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Напомним, что сейчас все пользователи таких устройств приравниваются по нынешним правилам к пешеходам. Со всеми вытекающими отсюда обязанностями и ответственностью. А точнее с полным ее отсутствием.

Именно подобное поведение самокатчиков, а также все возрастающая аварийность по их вине и требует разработать правила для них. Чтобы с одной стороны обезопасить от них пешеходов, а с другой стороны защитить их самих. Впрочем, для этого необходимо, чтобы пользователи самокатов хотя бы знали правила. А как это обеспечить - пока неизвестно. Непонятно так же, как самокатчики будут отвечать за нарушение правил. Кто сумеет доказать, что владелец средства индивидуальной мобильности двигался по тротуару с превышением скорости?

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По мнению главы "Союза пешеходов" Владимира Соколова даже 20 км/ч на тротуаре - это опасность для пешеходов. Он так же указывает на то, что некоторые представители этой техники оборудованы двигателями мощностью более 4 кВт, а это уже позволяет их приравнять к мопедам. А для управления мопедами у нас необходимо иметь права категории "М", которые можно получить только после обучения в автошколе и сдачи экзамена в ГИБДД. Поэтому стоит, наверное, разделить все эти средства передвижения в зависимости от мощности двигателя и предъявлять им соответствующие требования.

Напомним, что в Германии на таких средствах можно передвигаться именно при наличии прав и страховки. При этом сами эти средства должны иметь регистрационные знаки и проходить техосмотр.

В общем, когда предложения Госавтоиснпекции и Минтранса обретут форму документа, вот тогда и разгорятся самые жаркие общественные обсуждения. Во что они могут вылиться - даже представить пока невозможно.

#авто #ПДД