Льорис избежал перелома

Вратарь сборной Франции и "Тоттенхэма" Уго Льорис в матче против "Брайтона" сумел избежать перелома руки.

"Тоттенхэм" опубликовал результаты обследования вратаря Уго Льориса, получившего травму на третьей минуте матча против "Брайтона". Многие британские СМИ поспешили сообщить о том, что французский страж ворот сломал руку. Однако стало известно, что у Льориса нет перелома.

Футболист вывихнул локтевой сустав, никаких более серьезных травм обследование не выявило. Вратарь "Тоттенхэма" вечером должен вернуться домой из больницы.

Пока в клубе не комментируют на какой срок выбыл француз, но очевидно, что за сборную страны он в ближайших матчах точно не сыграет.