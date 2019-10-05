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05.10.2019 21:49
Рубрика: Спорт

Льорис избежал перелома

Текст: Максим Домчев

Вратарь сборной Франции и "Тоттенхэма" Уго Льорис в матче против "Брайтона" сумел избежать перелома руки.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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"Тоттенхэм" опубликовал результаты обследования вратаря Уго Льориса, получившего травму на третьей минуте матча против "Брайтона". Многие британские СМИ поспешили сообщить о том, что французский страж ворот сломал руку. Однако стало известно, что у Льориса нет перелома.

Футболист вывихнул локтевой сустав, никаких более серьезных травм обследование не выявило. Вратарь "Тоттенхэма" вечером должен вернуться домой из больницы.

Пока в клубе не комментируют на какой срок выбыл француз, но очевидно, что за сборную страны он в ближайших матчах точно не сыграет.

Спорт Футбол Игроки и тренеры
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