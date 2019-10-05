Лукашенко: Информационные технологии не заменят живого общения с учителем

Даже самые современные информационные технологии никогда не заменят живого общения с учителем, констатировал Александр Лукашенко в приветственном адресе педагогическим коллективам в связи с профессиональным праздником - Днем учителя. Об этом сообщает 5 октября пресс-служба белорусского лидера.

Президент адресовал преподавателям слова благодарности за высокий профессионализм, верность долгу и призванию. "Ваш великий труд требует полной самоотдачи, благородства души, терпения и безграничной любви к детям. Опираясь на традиции и духовные ценности народа, вы определяете завтрашний день страны. Ведете своих учеников к вершинам знаний, формируете личности, воспитываете настоящих патриотов - граждан нашего Отечества, - подчеркнул президент, выразив уверенность в том, что "авторитет и высокий статус учителя в обществе - залог успешного будущего государства".

Как уже сообщал "СОЮЗ", в этом учебном году к занятиям в Синеокой приступили один миллион тридцать тысяч юных граждан страны, в том числе 115 тысяч первоклассников. Открыли свои двери для учащихся в Беларуси и 127 колледжей, лицеев и 111 средних специальных учебных заведений, а также 47 и 83 учреждения, реализующих программы профтехобразования. А студенты приступили к занятиям в 42 государственных и 9 частных вузах.

Кстати, на каждого городского учителя в РБ приходится 11 учеников, на каждого сельского - пять. А всего в школах республики, согласно статистики, насчитывается свыше 110 тысяч педагогов.