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05.10.2019 17:57
Рубрика: Власть

Медведев: При импичменте Трампа не произойдет ничего сверхкритического

Текст: Владимир Кузьмин
В случае импичмента президенту США Дональду Трампу ничего сверхкритичного в этой стране не произойдет, уверен премьер-министр Дмитрий Медведев.

- За их судьбу волноваться нам уж точно не стоит, - заявил он в интервью программе "Вести в субботу". - У них все будет нормально, но какой резонанс это получит в других странах и на той же самой Украине, поживем - увидим. Смотреть за этим любопытно.

Фото: Александр Корольков / РГ
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В США, считает глава российского правительства, серьезная, достаточно отбалансированная политическая система - на протяжении веков она показала свою жизнеспособность. "И она с исключительной жесткостью проводила свои интересы по всему миру", - заметил Медведев.

- Это их дело, откровенно говоря. Дело американской политической системы. Но то, что они, как сейчас принято говорить, зарубились не на шутку, это абсолютно точно, поскольку это для двух столпов политической системы Соединенных Штатов Америки реальная возможность перетянуть канат на свою сторону. Что из этого получится, я не знаю, - прокомментировал глава правительства ситуацию в США.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство Председатель Правительства Начало процедуры импичмента Дональда Трампа РГ-Видео
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