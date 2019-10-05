Медведев: При импичменте Трампа не произойдет ничего сверхкритического

- За их судьбу волноваться нам уж точно не стоит, - заявил он в интервью программе "Вести в субботу". - У них все будет нормально, но какой резонанс это получит в других странах и на той же самой Украине, поживем - увидим. Смотреть за этим любопытно.

В США, считает глава российского правительства, серьезная, достаточно отбалансированная политическая система - на протяжении веков она показала свою жизнеспособность. "И она с исключительной жесткостью проводила свои интересы по всему миру", - заметил Медведев.

- Это их дело, откровенно говоря. Дело американской политической системы. Но то, что они, как сейчас принято говорить, зарубились не на шутку, это абсолютно точно, поскольку это для двух столпов политической системы Соединенных Штатов Америки реальная возможность перетянуть канат на свою сторону. Что из этого получится, я не знаю, - прокомментировал глава правительства ситуацию в США.