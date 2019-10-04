Белый дом потребует провести голосование по импичменту

Белый дом собирается потребовать от спикера палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси провести голосование по вопросу о процедуре импичмента. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

"Мы направим письмо - как всем известно, к нам относятся очень несправедливо, совсем не так, как к кому-либо еще", - цитирует президента ТАСС.

Напомним, что Демократическая партия США заявила о начале расследования для процедуры импичмента после того, как была опубликована стенограмма телефонного разговора Трампа и украинского президента Владимира Зеленского, который состоялся 25 июля. Политические противники Трампа, проанализировав содержание разговора, сочли его подтверждением своей теории о том, что глава Белого дома с помощью Киева пытается дискредитировать потенциального конкурента на будущих президентских выборах Джо Байдена.