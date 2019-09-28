Демократы сделали первые шаги в громком деле по импичменту Трампа

Америка угодила в пропасть

Напомним, что палата представителей конгресса США, возглавляемая демократами, в пятницу отклонила республиканскую резолюцию, не одобряющую официальное расследование импичмента президенту Дональду Трампу, о котором объявила на этой неделе спикер нижней палаты Нэнси Пелоси.

Как сообщает Reuters, голосование прошло, в основном по партийной линии, при раскладе 222 демократа против резолюции, 184 республиканцев - за. Сама резолюция была представлена Кевином Маккарти, лидером республиканцев в палате представителей.

Внесение резолюции в конгресс и голосование подчеркивают глубокую пропасть, существующую в палате представителей между демократами и республиканцами связи с усилиями по расследованию вопроса об импичменте президенту-республиканцу.

Этот глубокий раскол в американской политической элите подтвердило заявление одного из самых непримиримых противников главы Белого дома. Вечером в пятницу спикер палаты представителей Нэнси Пелоси назвала расследование импичмента "мрачным моментом для разделенной нации". "Это не повод для радости", - сказала она в интервью MSNBC.

Трамп заявил о своей "безупречности"

Высокопоставленный чиновник американской администрации тем временем подтвердил ключевую роль в этом громком деле неустановленного информатора ЦРУ, который обвинил президента США в злоупотреблении властью во время июльского телефонного разговора с Владимиром Зеленским. Трамп, со своей стороны, вновь настаивал на том, что его действия и слова были "безупречными", и жалоба информатора вполне могла быть работой "идейно ангажированного оперативника (ЦРУ)".

Белый дом признал, что запись телефонного разговора Трампа, который сейчас находится в центре расследования по импичменту, была заблокирована в секретной компьютерной системе по указанию юристов Совета национальной безопасности США.

Кроме того, советник Трампа Келлиан Конуэй сказала журналистам, что осведомитель "защищен законом", а сам глава Белого дома, по всей видимости, поставил под сомнение этот факт. По ее словам, он предположил, что его обвинитель "вовсе не разоблачитель".

Разоблачитель и СМИ говорят о "грубой ошибке" Белого дома

Между тем, по словам заявителя, по-прежнему остается открытым вопрос, почему стенограмма телефонного звонка Трампа 25 июля с президентом Украины была "заблокирована". Сотрудник ЦРУ сказал, что блокирование записи столь необычным образом свидетельствует о том, что "чиновники Белого дома поняли всю серьезность произошедшего" в разговоре.

В жалобе заявителя утверждается, что Трамп использовал свои полномочия, чтобы "добиваться вмешательства со стороны иностранного государства" и помочь себе на выборах президента в США, которые пройдут в следующем году. В телефонном звонке, спустя несколько дней после того, как он приказал заморозить некоторую военную помощь для Украины, Трамп подтолкнул нового украинского президента Владимира Зеленского к тому, чтобы он выискивал потенциально опасные материалы о сыне его соперника от демократов Джо Байдена, и вызвался помочь Киеву, используя полномочия как своего личного адвоката Руди Джулиани, так генерального прокурора Уильяма Барра.

В этой связи CNN обращает внимание на то, что предоставив разрешение на обнародование стенограммы, Трамп сам сделал "грубую политическую ошибку", так как по закону о конфиденциальности данных был вовсе не обязан предавать эти сведения огласке. Сейчас же он фактически подставил сам себя, поскольку стенограмма действительно свидетельствует о том, что американский лидер превысил свои полномочия, и выставляет его в неприглядном свете, как бы сам Трамп не говорил обратное. Из стенограммы следует, что глава Белого дома в ходе разговора неоднократно напоминал Зеленскому о том, сколько США делают (и могут сделать) для Украины, прямо попросил лидера иностранного государства найти компромат на его противника, и, наконец, настоятельно попросил президента Украины привлечь к этому расследованию генпрокурора США. "Всегда трудно понять, почему Дональд Трамп говорит и делает те или иные вещи. Он чрезвычайно импульсивная фигура, которая часто действует по прихоти. Не существует долгосрочной стратегии, которая бы учитывала его ежедневные тактические решения", - заключает CNN, напоминая о том, что в ходе расследования спецкомиссии Мюллера Трамп не давал согласия на предоставления ей каких-либо "чувствительных секретных данных". А сейчас, очевидно, в порыве эмоций и будучи уверенным в своей правоте, решился на это.

Конгрессмены возвращаются на Капитолий

Между тем Ненси Пелоси отказалась назначить крайний срок для окончания расследования по делу об импичменте, но пообещала действовать "безотлагательно". И это свидетельствует о том, что демократы действительно намерены довести его до "победного конца". Комитет по разведке палаты представителей намерен вернуть конгрессменов в Вашингтон на следующей неделе из двухнедельных поездок в свои избирательные округа. По словам источника АР, скорее всего, они вернутся в конгресс в конце следующей недели.

Пелоси также сказала в интервью MSNBC, что она обеспокоена некоторыми комментариями президента по поводу осведомителя. По ее словам, комитеты палаты представителей, проводящие расследование по импичменту, позаботятся о том, чтобы Белый дом не предпринял ответных мер против людей, предоставивших информацию по этому делу. В четверг члены палаты представителей от Демократической партии назвали комментарии Трампа "запугиванием свидетелей" и предложили, чтобы его попытки помешать потенциальному свидетелю были признаны незаконными.

Конгрессмен Хоакин Кастро, член комитета по разведке палаты представителей, сказал, что президент, требующий разоблачения личности разоблачителя, выглядит "непристойно и просто гротескно". "Если вы спросите меня, я хотел бы услышать свидетельства от всех, кто был упомянут в этом сообщении информатора. Мне хотелось бы услышать Руди Джулиани, генерального прокурора. Я думаю, что Майк Помпео объяснил, как он действовал так же, как и государственный департамент", - сказал конгрессмен.

Все это время Трамп продолжал свою жесткую атаку на информатора и неназванных "чиновников Белого дома", упомянутых в жалобе, не преминув сделать предупреждение Пелоси не мстить ему.

Республиканцы находятся в смятении

Поздно вечером в четверг Трамп осудил чиновников, которые могли говорить с информатором, как "близких к шпиону", и предположил, что они совершили государственную измену, наказуемую смертной казнью. Затем в пятницу он сказал, что показания информатора "все больше и больше звучат так, будто так называемый осведомитель вовсе не является разоблачителем", а представляется "идейно ангажированным и симпатизирующим демократом оперативником".

Пятничный комментарий Трампа, ставящий под сомнение статус заявителя, казалось, предвещал возможную попытку доказать, что законы о правовой защите неприменимы к этому человеку, открывая новый фронт в защите президента, но вышеупомянутое заявление его советницы Конвей о том, что "информатор защищен законом", по-видимому, делает такое развитие ситуации менее вероятным.

Генеральный инспектор разведывательного сообщества США тем временем счел жалобу заявителя "заслуживающей доверия", несмотря на то что он обнаружил признаки поддержки этим человеком другого политического кандидата.

Эксперты по правовым вопросам заявили, что, следуя надлежащим процедурам и подав жалобу в правительство, и не раскрывая информацию средствам массовой информации, данное лицо, без сомнения, считается заявителем, имеющим право на защиту от увольнения или уголовного преследования. "Этот человек четко следовал точному пути, по которому он должен был идти, - сказала Дебра д'Агостино, адвокат, представляющая интересы информатора. - Нет оснований не называть этого человека разоблачителем".

Адвокаты дали понять, что цели действий разоблачителя также не имеют значения, если все обвинения подтверждаются как полностью правдивые, или даже если политические мотивы или пристрастие повлияли на его решение подать жалобу в разведсообщество.

Республиканцы тем временем, как отмечают наблюдатели, находятся в некоем смятении и напряглись, полагая, что они будут вовлечены в самое серьезное испытание за время президентства Дональда Трампа. "Мы обязаны относиться к этому серьезно, - сказал сенатор Марко Рубио, бывший конкурент Трампа в предвыборной кампании 2016 года, который является членом комитета по разведке - Сейчас у меня больше вопросов, чем ответов. Жалоба содержит серьезные обвинения, и мы должны определить, заслуживают ли они доверия или нет".

Быстрое решение дела об импичменте может быть нелегким, отмечают эксперты. Результаты расследования, которое ведут целых пять комитетов нижней палаты в конечном счете должны быть переданы члену судебного комитета палаты представителей Джерролду Надлеру, который объединит их в единый документ и потом вынести на рассмотрение Ненси Пелоси.